شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ضبط 5 حالات غش بامتحانى الفيزياء والتاريخ بالدور الثانى للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «الدور الثانى»، رابع أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2020، امتحان مادة «الفيزياء» لشعبتي «الرياضيات والعلوم» بإجمالي (43414) طالب وطالبة، كما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ بإجمالي 1283 طالب، وذلك داخل 351 جنة على مستوى الجمهورية وسط اجراءات احترازية وأمنية مشددة ،والتي تستمر حتي 3 سبتمبر المقبل.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الأولي (ورقة أولى) بإجمالي عدد (1)، وأدي طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثاني في كل من مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، وامتحان مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.

وبدأ الطلاب بالتوافد على مقار اللجان في الثامنة صباحا لأداء المسح الحراري والتفتيش بواسطة العصا الالكترونية لمنع دخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة الكترونية.

ونظمت اللجان دخول الطلاب بمسافات متباعدة قبل المرور من بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات والمطهرات وأغطية الأحذية عليهم كما تم من اجراءات بلجان الدور الأول.

وتداولت صفحات الغش الالكترونى بمواقع التواصل الاجتماعى صورا زعمت أنها لأسئلة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ لطلاب الدور الثانى للثانوية العامة.

وتتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتبع الصور المتداولة والتأكد من صحتها والكشف عن المسؤولين عنها لتطبيق الاجراءات القانونية حيال المتسببين في الواقعة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (5) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات (القاهرة «إدارة التبين»، «إدارة شرق مدينة نصر»، محافظة الدقهلية «إدارة ديوان المديرية»، محافظة الشرقية «إدارة الحسينية التعليمية»، ومحافظة المنيا «إدارة مغاغة»)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد حجازي على تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

وأكد على أن تكون أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان والذي يبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وشدد حجازي على حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش ،ووكذلك منع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة المراجعات النهائية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة وذلك من خلال التسجيل على منصة

thanaweya.net .

جدير بالذكر أن غدا الخميس الموافق 27/8/2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة جميع شعبها الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بامتحان الدور الثانى للثانوية إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن تأمين لجان الامتحانات وعدم الاخلال بها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة التي عقدت في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، يستفيدون من الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثانى للثانوية ،بشرط أن يكون تأجيل الامتحان تم بسبب عذر قهرى مثل مرض أو بسبب كورونا.