شكرا لقرائتكم خبر عن «العامري» يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي لـ«البيطريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، المرشح على مقعد النقيب العام، الأربعاء، بصوته في انتخابات التجديد النصفي بالنقابة، وتمنى أن يسير هذا اليوم بكل يسير دون حدوث أي شئ تعرقل العملية الانتخابية التي تسير حتى الآن بشكل متميز.

وقال «العامري» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه «يتمنى ممن يحالفه التوفيق ويفوز في الانتخابات يسخر نفسه لخدمة الأطباء البيطريين، وأن ينحي مصلحة الشخصية جانبًا، وأن تكون المصلحة العامة لها الكلمة العليا لأن العمل النقابة تطوعي ويخدم المهنة وليس أفراد بعينها».

جدير بالذكر أن عملية التصويت بدأت منذ قليل، في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة «القاهرة، الجيزة، قنا».

أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب «الكارنيه» أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت في تمام السادسة مساء.

وأشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أي ماكينة.

وأوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة للتصويت.

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