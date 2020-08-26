شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «انتخابات البيطريين»: استقرار عملية الانتخابات على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور البدري ضيف، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن الانتخابات تسير بالشكل المطلوب في جميع المحافظات وتم فتح باب التصويت أمام جميع الناخبين في تمام الساعة العاشرة عدا لجنة وحيدة في محافظة الوادي الجديد تأخرت ٥ دقائق عن البدء.

وأضاف «البدري» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه كان هناك نقص في نموذج «١ و٥» في محافظة المنيا، وتم تدارك الأمر سريعا، وحاليا الأمور في جميع المحافظات تسير على ما يرام.

جدير بالذكر أن عملية التصويت بدأت منذ قليل، في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة «القاهرة، الجيزة، قنا».

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب «الكارنيه» أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت في تمام السادسة مساء.

وأشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أي ماكينة.

وأوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة للتصويت.

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