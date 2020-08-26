شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يُدشّن رياضة «الميني فوتبول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشّن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وأحمد سمير سليمان، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، الأربعاء، انطلاق رياضة الميني فوتبول (كرة القدم المصغرة) بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك بحضور محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والكابتن عادل أبوضيف نائب رئيس منطقة أسيوط للميني فوتبول والكابتن فكري صالح رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد وذلك ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول لتدشين أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه لرياضة الميني فوتبول بالمحافظة لتصبح اللعبة أحد أهم الرياضات بالمحافظة نظرًا للاهتمام الكبير من شباب المحافظة بهذه الرياضة حيث إنها تهدف إلى البحث عن المواهب الشابة وتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة والبعد بشبابنا بعيدًا عن الإرهاب والمخدرات، لافتًا إلى اهتمام الدولة بنشر الرياضة وتطوير ودعم مراكز الشباب بالمحافظة وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الألعاب الرياضية وصقل خبراتهم ومواهبهم والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

ووجه رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير الشكر إلى معالي المحافظ على حفاوة الاستقبال بمقر المحافظة والحوار الشيق حول اللعبة، مؤكدًا أن تدشين رياضة الميني فوتبول يوم الثلاثاء 25 أغسطس في عهد المحافظ اللواء عصام سعد سيصبح هذا التاريخ عيدًا سنويًا من كل عام للعبة في المحافظة، مشيداً بالمجهود المبذول من محمد محمود وكيل الوزارة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والنائب محمد حمدي رئيس المنطقة وعادل أبوضيف نائب رئيس المنطقة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة ليخرج حفل التدشين بهذه الصورة الرائعة المنظمة التي تليق باسم أسيوط وتاريخها الحافل.