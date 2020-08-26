شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تعلن تعديل مواعيد العمل بنايات الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت النيابة العامة، تعديل موعد عمل نيابات الأسرة بحضور وانصراف الموظفين. وجاء نص قرار النيابة، الذي حمل رقم 1611 لسنة 2020 أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون إنشاء محاكم الأسرة، تقرر تحديد مواعيد العمل الرسمية بكافة نيابات الأسرة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساءً. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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