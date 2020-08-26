شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف كفرالشيخ» خطيباً لمسجد إبراهيم الدسوقي في صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الأوقاف بكفر الشيخ، أن خطبة الجمعه الأولي بعد فتح المساجد بعنوان ( الأمل حياة )، وأنه سيلقي الخطبة بمسجد القطب الكبير سيدي ابراهيم الدسوقي بمدينه دسوق .
وأشار الفقي أنه تم التشديد على جميع الأئمة والخطباء ألا تزيد خطبه الجمعة عن عشر دقائق مع التوجيه لرواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وهي التباعد ولبس الكمامه وان يصطحب كل مصلي السجاده الخاصه به .
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