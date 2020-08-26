شكرا لقرائتكم خبر عن آثار الشرق بمنظار الغرب.. محاضرة بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قطاع المكتبات، اليوم الاربعاء، محاضرة تفاعلية عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان (آثار الشرق في عيون الرحّالة الأوروبيين)، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من خلال صفحة (مكتبة الإسكندرية- خدمات المعلومات) يأتي ذلك في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بتطوير خدماتها في العالم الرقمي والتعلم عن بعد .

وتدور المحاضرة حول منطقة الشرق القديم، موقعها، طبيعتها، أهميتها في حضارة العالم القديم، و كيف استحوذ الشرق بنصيب كبير في كتابات الرحّالة الأوربيون؛ لما له من موقع جغرافي متميز، و مكانة دينية خاصة منذ فجر التاريخ.

و يلقى المحاضرة الدكتور ياسر مصطفى عبد الوهاب أستاذ تاريخ وجضارة العصور الوسطى بكلية الاداب جامعة كفر الشيخ ويسلط الضوء على عدم اغفال الرحّالة في كتابتهم الحديث عن العديد من الآثار المصرية، وعن بعض الجوانب الأثرية الممثلة في المزارات الدينية التي شاهدوها والعديد من المشاهدات الأثرية الأخرى التي شاهدها هؤلاء الأوروبيين في الشرق في العصور الوسطى.