شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. افتتاح فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، غدا الخميس، فرعا جديدا للهيئة بمدينة الحامول بكفر الشيخ، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والمستشار سعد السعدني رئيس محكمة كفرالشيخ، والعديد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال المستشار السيد أبوكيله، رئيس فرع كفرالشيخ لهيئة قضايا الدولة، إنه سعيا لتحقيق العدالة الناجزة سيتم إفتتاح الفرع الجديد بالحامول ليكون الفرع الثالث للهيئة بالمحافظة لخدمة مراكز الحامول وبلطيم وبيلا والرياض، لافتا إلى تجهيز الفرع الجديد بتكلفة حوالي 3 مليون جنيه.