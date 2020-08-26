شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين في المسابقة الصيفية الأولى للخط العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز دراسات الخطوط بالقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية أسماء الفائزين في المسابقة الصيفية الأولى للخط العربى، والتي تم إجرائها كاملة بكل مراحلها، حتى إعلان الجوائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، استفادة من وجود الطلاب بمنازلهم لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، التي تؤكد عليه الدولة المصرية وذلك بعد منافسة شديدة بين أكثر من 60 متسابقًا، فازت مجموعة مميزة من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية بالإسكندرية بالمسابقة الصيفية الأولى للخط العربي.

تأتي هذه المسابقة في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم العام- تنمية الموارد المدرسية؛ لرفع الاهتمام بالخط العربي، وجاءت المسابقة تحت عنوان «اللوحة الجامعة في الخط العربي»، وذلك تحت رعاية واهتمام الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والذي يؤكد على الاهتمام بالجانب الإبداعي والثقافي كأحد محاور العملية التعليمية وتأكيدًا على المشاركة المجتمعية من جانب مكتبة الاسكندرية مع كافة المؤسسات الثقافية والتعليمية في الإسكندرية وخارجها.

وأوضح «الفقى» أن الغرض الأساسي من المسابقة هو تصميم لوحة خطية تعكس مستوى طلاب المدارس خاصةً المرحلة الاعدادية والثانوية، وذلك لقياس مدى قدرتهم الفنية المتعلقة بالخط العربي والزخرفة الإسلامية.

شارك في المسابقة مجموعة كبيرة من الطلاب تزيد على 60 متسابقًا موزعين على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، حيث تم تلقي الاعمال عبر البريد الالكتروني، وتم إرسال استمارة المسابقة عبر البريد الإليكتروني لكافة الطلاب الذين طلبوها، وتم استقبال أعمال الطلاب المشاركين بوسائل التواصل الاجتماعي؛ وبلغ حجم الطلاب المشاركين من الإدارات التعليمية في برج العرب والعامرية ما لا يقل عن 12 متسابقًا.

احتلت إدارة شرق التعليمية وإدارة المنتزه التعليمية مركزًا متقدمًا في المسابقة. وكانت المشاركة من جانب الفتيات أكبر نسبيًا من جانب البنين. وجاءت أسماء الفائزين كالآتي: فاز الطالب معاذ عصام الدين عبدالستار (مدرسة رولان) بإدارة المنتزه التعليمية بالمركز الأول، وفاز الطالب كريم هاني مصطفى (مدرسة المدينة المنورة) بإدارة المنتزه التعليمية بالمركز الثاني، كما فاز الطالب زين الدين هشام محمد فوزي (مدرسة الرمل الإعدادية) بإدارة شرق التعليمية بالمركز الثالث.

جدير بالذكر أن عملية التحكيم تمت على أيدي مجموعة من خبراء الخط العربي بالمحافظة على رأسهم الأستاذ محمد يوسف المغربي خبير الخط العربي، والمدير الفني لمدرسة محمد إبراهيم للخط العربي، والدكتور محمد حسن، باحث أول بمركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية.

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وسوف يقوم مركز دراسات الخطوط بعمل برامج تدريبية متخصصة للطلاب الفائزين، كما سيمنح الطلاب الفائزين مجموعة فريدة من كتب الخط العربي، والزخرفة إلى جانب شهادات تقدير.