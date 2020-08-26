شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 22 مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أزالت 6 وحدات محلية بالمنيا، 22 مخالفة تعدي متنوعة، واستردت 11 قيراط و7 أسهم أراض أملاك دولة. شملت الإزالات 7 مخالفات تعدي على الأرضي الزراعية بمراكز سمالوط والمنيا، لمساحة 3 قيراط، و16 سهم، و10 مخالفات تعدي على أملاك الدولة «زراعة» بمركز العدوة لمساحة 11 قيراط و7 سهم، وتم استردادها، و2 مخالفة تعدي بمركز العدوة بالبناء على أملاك الدولة لمساحة 60 مترا، و3 مخالفات تعدي بالبناء بالمخالفة لقانون 119 بمركزي المنيا ودير مواس لمساحة 350 مترا. تحررت محاضر بالمخالفات، وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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