شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى بقرى أجا بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رحاب المزين، رئيس مركز ومدية أجا بالدقهلية، اليوم الأربعاء، إستئناف تنفيذ اعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لقرى المركز، مؤكدة أنه تم الإنتهاء من الأعمال بقرى «نوسا البحر، ونوسا الغيط، وسنبخت».

وأضافت المزين، في بيان، أنه تم متابعة اعمال الحفر في منطقه اللاوندي بمدينة أجا بالتعاون والتنسيق مع شركة الغاز، حيث يتم يوميا تنفيذ اعمال ما يقرب من حوالي 200 متر بعمق 110 سنتيمتر حفر وذلك لتركيب الشبكات الأرضية بالمدينة«.

وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من اللاوندي سيتم البدء بباقي قرى المركز وفقا للجدول الزمنى للتنفيذ ووفقا للمحاضر الانضمامية لتوصيل الشبكات الأرضية وذلك في قرى «السبخا والقرموط والبهو والبهو فريك وبرج النور».

وأكدت رئيس المدينة أنه سيتم البدء في أعمال الشبكات الأرضية لقرى «ميت العامل وسنجيد وديرب بقطارس وبقطارس وتلبنت» خلال النصف الأول من عام 2021 فور الانتهاء من اعداد الخرائط الخاصة بالتنفيذ، واستكمال التنفيذ للمشروع بباقي القرى بعد ذلك بتنفيذ الخطوط الأرضية والشبكات.