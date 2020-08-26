شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين منظومة اتصالات جديدة بـ«مياه سوهاج» لتسهيل التواصل مع العملاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من تدشين منظومة اتصالات داخلية جديدة تعمل بنظام VPN لتسهيل ربط افرع الشركة المختلفة في جميع مراكز المحافظة.

وقال المهندس محمد بدرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن النظام الجديد يقدم للمتصل رسالة صوتية تمكنه من الوصول مباشرة إلى الادارة المعنية بدون وسيط، وذلك بهدف سهولة التواصل مع العملاء، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية المكالمة الجماعية لعدد 8 أفراد.

وأوضح «بدري» أن الشركة تسعى دائما إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع العمليات الإدارية، بهدف توفير الوقت والجهد وتنفيذ كافة المهام بدقة وجودة وسرعة عالية تلبى احتياجات العملاء.