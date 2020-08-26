شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنوفية»: ضبط 17 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر وتشميع مصنع غير مرخص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية الزراعة بالمنوفية، بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمنوف حملة لضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية حفاظا على البيئة وصحة المواطن وسلامة الغذاء .
صرح المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أسفرت الحملة عن تشميع مصنع بالسادات يعمل بدون ترخيص، وضبط أكثر من (17) طنا من المواد الخام المجهولة المصدر والمخصبات الزراعية غير المسجلة بوزارة الزراعة، كما تم التحفظ على المضبوطات وخط الإنتاج وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها .
وفي ذات السياق تم ضبط سيارة محملة بالمبيدات والمخصبات الزراعية غير المسجلة بوزارة الزراعة وهي في طريقها للتوزيع والبيع، حيث تم ضبط عدد (812) عبوة مختلفة الأحجام والأوزان والأصناف، وتم التحفظ على السيارة بمحتوياتها، وتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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