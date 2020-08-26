شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين اثنين سقطا من قطار الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب شخصين اثنين سقطا من قطار الصعيد في المنيا اليوم الإربعاء. تلقى اللواء محمود خليل ، مدير أمن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بسقوط شخص من قطار الصعيد أمام محطة سكك حديد ملوي ، وسقوط أخر أمام محطة سكك حديد مغاغة . تم نقل المصابين إلى المستشفى العام بملوي ، والمستشفي العام بمغاغة، وتحرر محضرين بالواقعتين وتولت النيابة العامة التصرف . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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