شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع من فوزه بمقعد في «الشيوخ» بالمنيا.. إصابة «الأطناوي» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب الدكتور زين العابدين الأطناوي عضو مجلس الشيوخ في المنيا، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد مرور أسبوع على إعلان فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ. وأعلن «الأطناوي» عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» إصابته بالفيروس قائلا: «الحمد لله على كل حال إصابتي بفيروس كورونا، اللهم شفاءا تاما عاجلا لكل مرضانا، دعواتكم يا أعز الناس». و«الأطناوي» من أبناء مركز مغاغة أقصى شمال محافظة المنيا، وهو طبيب بشري، وتدرج في العديد من المناصب الحزبية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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