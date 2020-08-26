شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الثالثة من قطارات مترو الأنفاق المكيفة الجديدة للخط الثالث تصل الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق أنه متوقع دفعة ثالثة من قطارات متروالأنفاق المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثالث للمترو الشهر المقبل، قادمة بحرا من ميناء ماسان فى كوريا الجنوبية فى اتجاه ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف متعاقد عليها مع شركة هونداى روتم الكورية للخط الثالث.

والقطارات المكيفة الجديدة متعاقد عليها بقيمة 317 مليون يورو بالإضافة 640 مليون جنيه مصري من الخزانة العامة للدولة، وبما يعادل 6.361 مليار جنيه، ويتم تمويل الشق الأجنبى من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية بفترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة.

والقطارات الجديدة لها مواصفات مميزة حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويده بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً فى بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.