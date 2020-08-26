شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: الرئيس يتابع بكل دقة توفير المستلزمات للأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم الكوادر الطبية، ولا سيما التحسين في دخولهم، وتحسين بيئة العمل وتوفير الأجهزة والمستلزمات والأدوية ليستطيعوا تقديم الخدمات المطلوبة منهم بجودة، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان يتابع ذلك بكل دقة، إضافة لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه بالتوازي كان هناك مبادرات رئاسية موفقة وهامة لدعم الكوادر الطبية وتقديم الخدمة التي يسعى إليها المواطنين من جهة أخرى، ولا سيما العلاج من فيروس سي، والذي كان يمثل مرض مزمن ومشكلة حقيقية في مصر. وأشار إلى أن تداعيات فيروس سي كانت كبيرة جدا على مدار السنوات الماضية، واستطاعت مصر من خلال مبادرة الكشف المبكر لفيروس سي تخطي تلك المشكلة، وعلاج ملايين المواطنين من التهاب الكبد، ما يعد إنجازا كبيرا ينعكس على القطاع الطبي.

ومن جانب آخر، كشفت وزارة الصحة والسكان عن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصينى الخاص بالوقاية من فيروس كورونا فى مصر اليوم، ومن المقرر أن تستمر مبدئيا طوال شهر سبتمبر.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللقاح الصينى وصل إلي مصر لاستكمال التجارب السريرية فى مرحلتها الثالثة وفق معايير وضوابط محددة لأخلاقيات البحث العلمي ومن المقرر اعلان النتائج فور انتهاء التجارب الإكلينيكية.

وقالت المصادر، إن وزارة الصحة والسكان بإشراف عدد من اللجان الطبية المختصة حددت مكانا لم يتم الكشف عنه لعمل التجارب الإكلينيكية به وفق ضوابط البحث العلمي، مضيفة أن التجارب السريرية ستجرى على 15 ألف شخص، للتأكد من فاعليته.

وتابعت المصادر أن كل الإجراءات تجرى بإشراف منظمة الصحة العالمية ومتبع فيها كل اخلاقيات البحث العلمى.

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وأوضحت المصادر، أنه حال نجاح اللقاح وثبوت فاعليته سيتم البدء في وضع السبل والطرق المتعلقة بتوفير اللقاح للمواطنين سواء باستيراده من الخارج او بنقل التكنولوجيا والتصنيع محليا لتصبح مصر مركزا أفريقيا لتوفير اللقاح، مضيفة أن مصنع 60 في فاكسيرا يتم تجهيزه لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وأشارت المصادر، إلي أن آلية توفير اللقاح للمواطنين ليست واضحة حتى الآن، ولن تتضح إلا بعد الانتهاء من التجارب السريرية في مرحلتها الأخيرة، مؤكدة أن هناك أولويات في البداية مثل أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل وكبار السن والفريق الطبى والمواطنين الذين يعلنون من ضعف المناعة، وتابعت المصادر أن مصر تتواصل مع 6 لقاحات في المراحل النهائية من التجارب السريرية وتم حجز حصة مصر ضمن 4 دول في المنطقة فيما يتعلق بلقاح اكسفورد.

ويأتى ذلك عقب استقبال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أمس الثلاثاء السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانج"، بديوان عام الوزارة، لمناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية التعاون بين الجانب المصري والصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتناول الاجتماع سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، كما رحب الجانب الصيني بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.

وذكرت المصادر: أن ما سبق يؤكد نجاح الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في خططتها للسيطرة علي فيروس كورونا في مصر ما تسبب في خفض الاصابات والوفيات في ظل توفير أحدث البرتوكولات العلاجية للمصريين بمستشفيات العزل.

كان السفير الصينى هنأ وزيرة الصحة والسكان على نجاح مصر فى خطتها للتصدى لفيروس كورونا وإدارة الأزمة بشكل فعال، مؤكدًا فاعلية الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية، كما دعا الدكتورة هالة زايد، إلى زيارة دولة الصين لحضور مراسم توقيع اتفاقية التعاون فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا وتفقد مصانع إنتاج اللقاحات.



وأكد السفير الصيني دعم بلاده لمصر، موضحًا أن تلك التحديات تعمق الترابط والتعاون بين الشعوب، مشيرًا إلى متابعته للتطور المستمر الذي تشهده مصر في قطاع الصحة، ومثمنًا جهود مصر في المشروعات القومية في مجال الصحة ومبادرات الصحة العامة.