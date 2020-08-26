شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية العراقية الأردنية تستهدف تدشين تكتل اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نادية حلمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف والخبيرة في الشؤون الآسيوية، إن العلاقات بين مصر والأردن متشعبة نظرًا لأنهما أهم دولتين في المنطقة، حيث أنهما أول دولتين عقدا اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي، ومن ثم فإن التنسيق بينهما مستمر بخصوص القضية الفلسطينية.

وأضافت "حلمي" خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، مع الإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أن الصين ترى أن القمة الثلاثية التي عُقدت بين مصر والأردن والعراق نقلة نوعية في المنطقة، مشيرةً إلى أن الجانب الأمريكي مهتم أيضًا بهذه القمة وأثرها على تقييد النفوذ الإيراني.

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وتابعت: "أحد أسباب تقارب العراق والأردن في الفترة الأخيرة مشروع إمداد خط أنبوب النفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة في الجانب الأردني، وما يعيق تنفيذ هذا المشروع وجود بعض التيارات الموالية لطهران في البرلمان العراقي وترفض رفضًا باتا هذا المشروع".

وأردفت، أن الدول الثلاث فطنوا إلى أن العهد الجديد في العلاقات الدولية قائم على التحالفات السياسية والاقتصادية ولا سيما التحالف الإقليمي بين الدول المجاورة، خاصةً بعدما واجهت تحديات وصعوبات كثيرة العمل العربي المشترك في الفترة الأخيرة.

وشددت، على أن التعاون بين الدول الثلاث مهم للغاية على المستوى الاقتصادي، حيث أن هدفها الأول هو تدشين تكتل اقتصادي ومناطق صناعية وتجارية مشتركة، وستستفيد مصر من مد خط الغاز من العراق إلى الأردن.