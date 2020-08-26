شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تضبط 5 حالات غش بامتحانات الثانوية دور ثان فى الفيزياء والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، فى رابع أيام امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2019/2020، امتحان مادة "الفيزياء" لشعبتى" الرياضيات والعلوم" بإجمالى (43414) طالب/طالبة، كما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ بإجمالي (1283).

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثانى فى اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى عدد (1)، وأدى طلاب مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى كل من مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، وامتحان مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.

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وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد (5) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات (القاهرة "إدارة التبين"، "إدارة شرق مدينة نصر"، محافظة الدقهلية "إدارة ديوان المديرية"، محافظة الشرقية "إدارة الحسينية التعليمية"، ومحافظة المنيا "إدارة مغاغة")، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن غدًا الخميس الموافق 27/8/2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة جميع شعبها الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية)، وطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فى الفترة الأولى، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فى الفترة الثانية.