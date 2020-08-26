صور.. طلاب دور ثان بالثانوية العامة يشيدون بسهولة امتحان الفيزياء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة من امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، مؤكدين سهولة أسئلة امتحان الفيزياء، حيث أوضح طلاب بلجنة مدرسة أبو الهول القومية، إن أسئلة الفيزياء جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ولكن هناك شكاوى من صعوبة بعض الجزئيات سببها عدم المذاكرة والمراجعة قبل الامتحان. وأوضح الطلاب أن اللجان تميزت بهدوئها ومنع دخول أى تليفونات اللجنة حيث وضع الطلاب الأجهزة الخاصة بهم لدى أحد أصحاب المحلات المحيطة باللجنة. Advertisements وبالنسبة لامتحانات التاريخ أكد الطالب سيد خالد بنفس اللجنة، إن الأسئلة إجاباتها محددة وواضحة وأسهل من اختيار الدور الأول بكثير، موضحا أن الأسئلة فى مستوى الطالب العادى.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.

وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

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