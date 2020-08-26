شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لسيدة مسنة توفى زوجها ولا تجد من يرعاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريراً من فريق أطفال بلامأوى عن تعامل الفريق مع حالة السيدة سعدية خليل 88 عاما، التى تداول قصتها رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

توجه فريق أطفال بلامأوى للحالة واجروا دراسة حالة وقد تبين أنها تقيم بغرفة غير صالحة للمعيشة فوق سطح منزل قديم بمفردها ولا يوجد من يرعاها، حيث توفى زوجها وليست لديها أبناء، ويقوم بعض السكان بتقديم الخدمة لها بين الحين والآخر.

وعلى الفور وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فريق أطفال وكبار بلامأوى بنقل الحالة لإحدى مؤسسات رعاية الكبار بلامأوى التابعة للوزارة.

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعى المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الأطفال بلا مأوى أو كبار السن المشردين بلا مأوى المتواجدين بالشوارع.

وطالبت الوزارة بضرورة اتصال المواطنين على الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى https:www.facebook.com/AtfalBelaMawa

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تقديم كافة أوجه الدعم للسيدة سعدية خليل (1)



تقديم كافة أوجه الدعم للسيدة سعدية خليل (2)



تقديم كافة أوجه الدعم للسيدة سعدية خليل (3)







