شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعين مستشارا للتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بتعين الدكتور أحمد طوبال، أستاذ هندسة الحاسبات والنظم، مستشار لوزير الزراعة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية، فى إطار خطة وزارة الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.

وأكد الدكتور احمد طوبال استاذ هندسة الحاسبات والنظم، أنه تلقى تعليمات من وزير الزراعة بالعمل على سرعة تحويل الوزارة إلى مؤسسة رقمية تخدم المتعاملين معها من خلال خدمات تفاعلية عالية الجودة باستخدام اليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمشيا مع سياسة الدولة في تطوير الخدمات الحكومية المميكنة.

وأوضح أنه ضمن المهام تطوير موقع الوزارة وتفعيل التوقيع والدفع الإلكترونى فى كل تعاملات الوزارة وأيضا الإسراع بمنظومة الكارت الذكي واستكمال كافة البيانات الخاصة بالأراضى الزراعية والمحاصيل، والتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية ووزارة الاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعى والـ GIS على خرائط الاقمار الصناعية والتصوير الجوي في متابعة وتطوير اعمال الوزارة.

والجدير بالذكر أن الدكتور أحمد طوبال يعمل أستاذا مساعدا بمعهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وحاصل على الدكتوراه من هندسة القاهرة وتشمل مجالات بحثه تنفيذ الأنظمة المدمجة ومعالجة الإشارات الرقمية والشبكة العصبية البيولوجية والتعرف على الأنماط والذكاء الاصطناعى.