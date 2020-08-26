شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميادين بعد تنظيفها من القمامة والمخلفات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حى الدقى، حيث كانت تعانى تلك الميادين من تهالك لأرصفه المشاة وتواجد للمخلفات والقمامة.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير شملت دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة إنارة جمالية وارصفه للمشاة ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية، حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.

وحرص راشد على الاستماع الى المواطنين والاطلاع على ابرز المعوقات التى تواجههم وأرائهم فى اعمال التطوير مؤكدا على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في كافة المجالات وخاصة النواحي الجمالية وبما يعكس المظهر الجمالي لمحافظة الجيزة والحفاظ على اعمال التطوير والتجميل لتلك الميادين .

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وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة بغلق مقهى متواجد بشارع الرائدة زينب كامل للتعدى على حرم الطريق العام والأرصفة، مؤكدا ان المحافظة لن تتهاون فى مواجهة أى مخالفات او تعديات من المنشآت التجارية والمحال والمقاهى على حرم الطريق العام وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ خلال الجولة بفتح احد الجراجات المغلقة بعقار بجوار ميدان محمد صالح بعد تلاحظ غلق الجراج وقيام المواطنين بركن السيارات بمسار الشارع بما يتسبب فى اعاقه للحركة المرورية مشدداً على رئيس الحى بضرورة المتابعة الدورية والتأكد من عدم تكرار غلق الجراج واتخاذ الاجراء القانونى فى حال المخالفة لذلك .

الجولة الذى قام بها محافظ الجيزة رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى ورئيس هيئة النظافة والتجميل.