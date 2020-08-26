وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في فلسطين للعام الدراسى 2019/2020، ونتيجة شهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسى 2019/2020.

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول لمعاهد فلسطين للقسم الأدبى 78,61%، والقسم العلمي 91,95%، بنسبة نجاح عامة 82,8%.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 63.49%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1151 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 33.97%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 2541 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 37.37%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1858 طالبًا وطالبة.

ووجه وكيل الأزهر التهنئة للناجحين والناجحات متمنيًا لهم دوام التفوق، لافتًا إلى أن أغلب الأوائل هذا العام من الفتيات وأن اهتمام السيدات بالتعليم أصبح ظاهرة في مصر وفلسطين، مؤكدًا أهمية مشاركاتهم الفعالة في بناء الأوطان.



نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين (1)



نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين (2)



نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين (3)



نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين (4)

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نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين (5)



نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين (6)



نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين (7)



نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين (8)



نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين (9)



نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين (10)



