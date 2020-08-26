شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بقطاع وسط بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى نطاق قطاع وسط التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (410 آلاف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو2019 حتى يوليو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 21 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم:-

- الانتهاء من عدد من التوسعات من خلال إضافة وإحلال حوالى 11 كم كابلات جهد متوسط.

- إضافة وإحلال حوالى 7 كم كابلات جهد منخفض.

- إضافة وإحلال 4 كم شبكة هوائية جهد منخفض.

- إضافة عدد 2 محول وتم إحلال حوالى 14 محول آخر.

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وحول محاضر الضبطية القضائية تم تحرير فى نطاق قطاع وسط التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عدد (5 آلاف) محضر بإجمالى مبلغ يصل إلى حوالى (13) مليون جنيه، وحول العدادات مسبقة الدفع فقد تم تركيب حوالى (80 ألف) عداد.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين وجارى إستكمال خطط التطوير طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.

وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكداً على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادى تكرارها فى المستقبل، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

وشدد الدكتور شاكر على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق.