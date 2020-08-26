شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يكرم القيادات السابقة بعد بلوغهم السن القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس جامعة الأزهر خلال انعقاده اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام، وعمداء الكليات؛ على تكريم القيادات السابقة للجامعة والتى بلغت السن القانونى.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، على أن هذا التكريم يأتى عرفانًا وتقديرًا لتلك الشخصيات، التي أسهمت بجهدها فى سبيل النهوض والارتقاء بجامعة الأزهر كلٌّ فى موقعه.

جدير بالذكر أن مجلس الجامعة كرَّم كلًّا من: الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، كما كرم عمداء الكليات الذين بلغوا السن القانونيَّ، وهم الدكتورة نيرة حسن مفتاح، الدكتورة أمال صلاح إبراهيم، الدكتورة بديعة على أحمد الطملاوي، الدكتور إسماعيل أحمد الدردير، الدكتور صلاح محمود السيد مناع، الدكتور عبد الحليم مصطفى، الدكتور داود لطفي، الدكتور السعيد الشافعى.

من جانبه قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة تستعد للعام الدراسي الجديد من خلال عدة محاور، تتمثل في توفير منصة تعليمية آمنة مناسبة لتطبيق جزء من التعليم بشكل إلكتروني، والجزء الآخر بقاعات الدرس بالكليات.

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وأشار إلى أنه سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على نظام التعليم الجديد الذي يعرف بالنظام الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم بشكله التقليدي.

وأكد "عامر" أن جامعة الأزهر تهتم بتنفيذ برامج في مختلف الأنشطة الطلابية بكليات "بنين ـ بنات" بالقاهرة والأقاليم، تساعد على تكوين شخصية الطالب الأزهري وبناء الجوانب ‏المختلفة لديه فكرًا وإبداعًا وعقيدة وسلوكًا وارتباطًا بالأرض والمجتمع، وتنمية مهاراته وقدراته التي يتطلبها سوق العمل والواقع، وغير ذلك من الأِنشطة المختلفة التي تعزز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لديهم، ونشر صحيح الدين، وتعزيز المشاركة المجتمعية والمحافظة على ممتلكات الوطن وتنميته، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

وأشار عامر إلى عقد مسابقة تكنولوجية وعلمية وفي مجالي الابتكار والاختراع، وتنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية للمتخصصين من داخل الجامعة وخارجها لتفنيد شبهات التيارات المتطرفة حول موضوعات الحاكمية والولاء والبراء والخلافة وكافة المسائل الخلافية التى يستقطبون بها الشباب، مع تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وقال عامر إنه قام بتشكيل لجنة استشارية للإِشراف على تنفيذ هذه الأنشطة، تضم في عضويتها الدكتور علاء جانب مستشار نائب رئيس الجامعة للنشاط الثقافي، الحائز على لقب أمير الشعراء، والدكتور فكري سليم بكلية الللغات والترجمة، والدكتورة منى كمال بكلية الصيدلة بنات، والدكتور محمد العربي الأستاذ بكلية التربية بالقاهرة، والدكتور سامح شراقي بكلية الإعلام بمدينة نصر. وأكد عامر أن اللجنة الاستشارية هدفها معرفة احتياجات الطالب ومتابعته تعليميا وتثقيفيا، بما يدعم رابطة الطالب والجامعة.