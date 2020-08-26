بتعاملات 9 ملايين جنيه.. الأموال العامة تضبط 5 قضايا نصب واختلاس وتحويلات مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام، واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 5 قضايا (نصب واحتيال على المواطنين - تزوير أوراق رسمية - تحويلات مالية غير مشروعة- اختلاس مال عام) مُتهم فيها 8 أشخاص ضُبط فيها مستندياً أكثر من (9 مليون جنيه مصري)، بالإضافة إلى 13 ألف جنيه مصري ضبطت بحوزة أحد المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.