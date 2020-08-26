السجن سنة لـ3 متهمين في إعادة محاكمتهم بقضية "أحداث عنف 15 مايو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 متهمين باشتراك في أحداث عنف منطقة 15 مايو بالقضية رقم 3434 لسنة 2016، بالسجن لمدة سنة مع الشغل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وعماد الدرملي، وسكرتارية محمد الجمل.

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وجاء أسماء المتهمين كل من: "محمد. ح"، و"محمد. ع"، و"حسني. ش".

وشمل أمر إحالة المتهمين أنهم اشتركوا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التي تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد والتي من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها في أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام.