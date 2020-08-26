تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.. الداخلية تواصل تأمين تنفيذ إزالة التعديات في 10 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدي لمحاولات البعض استغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وقد أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة في بعض المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.