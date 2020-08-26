بقيمة 300 ألف جنيه| أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب.. وتنفيذ 203 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط5 قضايا تهريب، بضائع أجنبية الصنع – سجائر – قطع غيار دراجات نارية) بلغت القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من (300 ألف جنيه).
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 35 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وضبط 2879 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 203 حكم قضائي متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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