ضبط 19 شخصًا لممارستهم أعمال التسول بالطريق العام في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بحملة أمنية مكبرة بدائرتي قسمي شرطة (بولاق الدكرور، الطالبية) بمحافظة الجيزة، استهدفت ضبط مرتكبي أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام .

وأسفرت جهودها عن ضبط 19 شخصا لممارستهم أعمال التسول، من بينهم 6 من ذوي المعلومات الجنائية والمحكوم عليهم، واستغلالهم لـ 8 أطفال في أعمال التسول، واستجداء المارة للاستفادي المادية والتربح من خلالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث لما لها من آثار اجتماعية.