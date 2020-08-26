ضبط 19 شخصًا لممارستهم أعمال التسول بالطريق العام في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بحملة أمنية مكبرة بدائرتي قسمي شرطة (بولاق الدكرور، الطالبية) بمحافظة الجيزة، استهدفت ضبط مرتكبي أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام .
وأسفرت جهودها عن ضبط 19 شخصا لممارستهم أعمال التسول، من بينهم 6 من ذوي المعلومات الجنائية والمحكوم عليهم، واستغلالهم لـ 8 أطفال في أعمال التسول، واستجداء المارة للاستفادي المادية والتربح من خلالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث لما لها من آثار اجتماعية.
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