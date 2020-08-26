رئيس مجلس القضاء الأعلى يعتمد الحركة القضائية بمحكمة النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدر المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بتجديد ندب ثلاثة قضاة بنيابة النقض هم القاضي محمود مسعود متولي شرف نائب رئيس محكمة النقض، مديراً للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي رافع محمد أنور عبد الرحمن جمعة نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي أشرف سمير محمود عباس نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وكذلك تجديد ندب ثلاثة قضاة بالمكتب الفني وهم القاضي حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض، والقاضي محمد أيمن سعد الدين عباس نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعداً للمكتب الفني لمحكمة النقض والقاضي عادل محمود عبد المنعم عماره نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعداُ للمكتب الفني لمحكمة النقض.

كما تضمن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، فيما يخص التفتيش الفني، ندب القاضي صلاح الدين محمود مجاهد نائب رئيس محكمة النقض، مديراً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وتجديد ندب القاضي علاء الدين أحمد السيد محمد نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وندب القاضي يونس على يونس سليم نائب رئيس محكمة النقض، مديراً مساعداً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

كما تقرر ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغنى نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض.

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وفيما يتعلق بالأمانة العامة، قرر رئيس "القضاء الأعلى" تجديد ندب القاضي حسام حسين يوسف الديب نائب رئيس محكمة النقض، أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب القاضي خالد محمد محمد الشرقبالى نائب رئيس محكمة النقض، أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت القاضي بمحكمة النقض، أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب القاضي حاتم أحمد عبد الباري سليمان القاضي بمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب المستشار الدكتور محمد سامى السيد العوانى المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب المستشار طارق على صديق على نائب الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة المنتدب بالمكتب الفني لمحكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب المستشار حسام الدين حسين عواض الجيزاوي نائب الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة (المنتدب بالمكتب الفني لمحكمة النقض) عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

وكذلك تجديد ندب المستشار محمد حسن محمد السيد الشربينى نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة (المنتدب بالمكتب الفني لمحكمة النقض) عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، تجديد ندب المستشار أحمد فرغلي عبدالرحيم زناتي المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتجديد ندب مصطفى طه سيد على قاسم الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وندب مصطفى محمد أمين موسى نور - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية (المنتدب بالمكتب الفني لمحكمة النقض) عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

وفيما يخص العلاقات والإعلام، فتضمن قرار رئيس محكمة النقض، تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادي نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، وندب القاضي مصطفى أحمد المرسى فتح الله نائب رئيس محكمة النقض، مستشاراً مساعداً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.

وفيما يخص مركز المعلومات، تقرر تجديد ندب القاضي عمرو أحمد المتولي الزهيري نائب رئيس محكمة النقض، مديراً لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، وتجديد ندب القاضي هاني أحمد عبدالمنعم عمر يوسف القاضي بمحكمة النقض، عضواً بمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، وندب القاضي وجدى فايز عجبان فليفل المحامي العام الأول بالنيابة العامة، عضواً بمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، وندب القاضي الدكتور محمد عصام إبراهيم الترساوي فليفل المحامي العام الأول بالنيابة العامة، عضواً بمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض.