لخفض فاتورتك.. الكهرباء تنصح بالاعتماد على الميكروويف في تسخين الأطعمة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إنه ينصح بالاعتماد على الميكروويف في تسخين الأطعمة بالمنازل بدلًا من الاعتماد على الفرن الكهربائي؛ لمساعدة ربات المنازل في خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

وبما أن تقييم أي جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين؛ هما سحب الجهاز من "الوات"، وكذلك عدد ساعات تشغيل الجهاز، هناك مميزات عديدة للميكروويف تساعدك في خفض قيمة الفاتورة؛ وهي كالآتي:

1- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات وحتى 1700 وات؛ أي أنه يسحب من 1 كيلووات حتى 1.7 كيلووات؛ وهي قدرة سحب متوسطة بين الأجهزة، فلا تعتبر عالية مثل الأفران الكهربائية، ولا هي قليلة السحب.

2- يتميز الميكروويف بأن فترة استخدامه دقائق قليلة، والتسخين فيه يتم بسرعة؛ مما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة، وعمليًّا السحب والاستهلاك من الكهرباء سيكون قليلًا.

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جدير بالذكر أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، قد بدأت، منذ أيام، في تحصيل أسعار فواتير استهلاك يوليو بالزيادات الجديدة في أسعار الشرائح، التي أعلنها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتعتبر فاتورة يوليو الماضي التي يتم تحصيلها

بدءًا من شهر أغسطس، أول تطبيق رسمي

للأسعار الجديدة في شرائح الاستهلاك المختلفة.

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