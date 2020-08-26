مصر | العثور على جثة مسن ملقاة بالشارع في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على جثة مسن ملقاة بالشارع في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة مسن، بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مسن ملقاة بالشارع بنطاق القسم.

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وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساتها وظروفها وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة مسن ملقاه بجانب الطريق، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن وفاته طبيعية إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.