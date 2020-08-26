مصر | ضبط ٢٢٥ قطعة سلاح و٣٠١ قضية مخدرات خلال ٢٤ ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط ٢٢٥ قطعة سلاح و٣٠١ قضية مخدرات خلال ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ٢٢٥ قطعة سلاح ناري، ٣٠١ قضية مخدرات، وتنفيذ ٨٦٠٨٢ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ٢٢٥ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٧٥ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ٢١ بندقة آلية، ٣٤ بندقية خرطوش، ٣٩ طبنجة، ١٣١ فردا محلي الصنع، ٢٣٠٥ طلقة مختلفة الأعيرة، ٢٤٥ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٨٦٠٨٢ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣٦٢ حكم جناية، ٢٥٧٦٥ حكم حبس جزئي، ٤٣٨٧١ حكم حبس مستأنف، ٨٧٢٥٥ حكم غرامة، ١١١٠٣ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ١ من تشكيلات عصابية ضم ٤ متهمين، ارتكبوا ٨ حادثة سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ٣٠١ قضايا مخدرات بحوزة ٣٢٥ متهم، ضُبط خلالها الآتي:

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كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٥٨ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ٣٨ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ٤٦٥ دراجة نارية مخالفة، وفي ١٨٦ إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط ٢٦٢٦٥ مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٢٢٢ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ١٣ منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.