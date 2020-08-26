مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 1350 قضايا متنوعة في مجال الجرائم

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (١٣٥٠) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (١٣١٩١) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (١٥٩) قضية فى مجال "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (٥) قضية "مطبوعات، مصنفات سمعية، سمعية بصرية".

فيما أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (٦ قضايا متنوعة).

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وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (١٣٠٩) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (٤٨٦) قضية متنوعة.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

في 24 ساعة.. الداخلية تحرر 5994 مخالفة حظر تجوال



تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

ونجحت في ضبط (1719) سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط (179) مركبة "توك توك" مخالفة.

