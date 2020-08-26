مصر | مداهمة مقر قناة غير مرخصة تروج لأدوية مجهولة في الدقي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مداهمة مقر قناة غير مرخصة تروج لأدوية مجهولة في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مقر إحدى القنوات الفضائية غير المرخصة، وبداخله كمية كبيرة من المنتجات الدوائية التى يتم الإعلان عنها بالقناة مجهولة المصدر، بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة قناة فضائية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة وبتفتيش المقر تم ضبط وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج يتم من خلالها رفع المحتوى الإلكترونى عبر الإنترنت على شاشة القناة وكذا محمل عليها نظام تشكيل مقلد، (2) جهاز راوتر لرفع المحتوى الإلكترونى على شبكة الإنترنت، وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج محمل عليها الأغاني التى يتم بثها على القناة، إضافة العديد من الإعلانات للعديد من المنتجات مجهولة المصدر.

Advertisements

كما تم ضبط (2) وحدة تخزين خارجية محمل عليها إعلانات لمنتجات مجهولة المصدر ومصنفات عبارة عن أغانى وكليبات دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق، (10) هواتف محمول يتم إستخدامها كول سنتر حيث تعرض على شاشة القناة من خلال الإتصالات، ضبط كمية كبيرة من المنتجات الدوائية مجهولة المصدر وبدون تصريح من وزارة الصحة وتعرض صحة المواطنين للخطر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة في مجال البرمجيات.