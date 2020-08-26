مصر | الداخلية: ضبط ورش لتصنيع الأسلحة بأسيوط والمنوفية والبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية: ضبط ورش لتصنيع الأسلحة بأسيوط والمنوفية والبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط من ضبط بندقية آلية عدد 90 طلقة نارية عيار من ذات العيار، عدد 3 خزينة لبندقية آلية، عدد 2 فرد خرطوش خلال استهداف منزل (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية).

لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تبين عدم تواجده، كما عثر بحوزة والد المتهم على (فرد خرطوش) وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وأن باقى المضبوطات تخص نجله الهارب.

وفى سياقٍ متصل تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن المنوفية من ضبط (طبنجة - عدد 4 خزن أسلحة نارية – كمية من الطلقات النارية والخرطوش مختلفة الأعيرة) بحوزة ( مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا ).. وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الإتجار.

كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن البحيرة من ضبط (طبنجة - فرد خرطوش محلى الصنع - فرد روسى محلى الصنع - عدد 2 طبنجة صوت - عدد من أجزاء الأسلحة النارية - العدد المستخدمة فى عملية التصنيع) بحوزة (ميكانيكى – مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود).. وبحوزته وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإتجار وكذا إدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

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بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.