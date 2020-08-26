مصر | سقوط تشكيل عصابي لحوزتهم على المخدرات والأسلحة بالغربية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي لحوزتهم على المخدرات والأسلحة بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة 6 من العناصر الإجرامية، حيث تابعت الإدارة إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يقوم على إدارتها تشكيلًا عصابيًا مكون من (6 من العناصر الإجرامية " لأربعة منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، وإتخاذها وكرًا للإتجار فى المواد المخدرة وعلانية ترويجها وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم إستهدافهم بعدة حملات بمحال إقامتهم وتم ضبطهم جميعًا وأسفرت عمليات التفتيش لأشخاصهم ومساكنهم وسياراتهم عن ضبط الآتى عدد (172) طربة لمخدرالحشيش وزنت (18،250) ثمانية عشر كيلو ومائتان وخمسون جرام".. من بينهم (50) طربة تم ضبطهم داخل مخزن سرى خلف أرقام اللوحات المعدنية بمؤخرة سيارة نقل، وعدد (600) قرص لعقار الترامادول المخدر، وبندقية خرطوش وعدد (3) طلقات لذات العيار، وطبنجة مطموسة الأرقام، مبلغ مالى أكثر من (900 ألف جنيه)، عدد (6) هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم الآثمة، والسيارات للنقل والترويج، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1300000) مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وفي سياق آخر، بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.