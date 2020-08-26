أخبار مصر | برلماني: هناك أزمة متجددة حول نقص الأسمدة الزراعية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: هناك أزمة متجددة حول نقص الأسمدة الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، إن هناك أزمة متجددة حول نقص الأسمدة الزراعية، التي يعاني منها الفلاحين في مختلف المحافظات، خاصةً في فصل الصيف، مما قد يدفع بعضهم إلى اللجوء للسوق السوداء من أجل الحصول على هذه الأسمدة لاستكمال أعمالهم الزراعية، الأمر الذي يؤثر بالسلب على إنتاج المحاصيل الصيفية وانخفاض حصة كل مزارع من الأسمدة، كما أن أغلبهم يضطرون فى نهاية الموسم لبيع محاصيلهم بسعر أقل من تكلفتها نتيجة استغلال التجار.

وأكد "مشهور" في طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأزمة تفاقمت هذا العام نتيجة سوء الإدارة في وزارة الزراعة، فهى المتعاقدة مع الشركات المنتجة للأسمدة وتحصل على 55% من الأسمدة، وتقوم بتوزيعه على المزارعين في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الحصة الصيفية من الأسمدة الموزعة على المزارعين تأخرت كثيرًا هذا العام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أسباب الأزمة هي أولا سوء الإدارة من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى خروج بعض المصانع من الخدمة مثل مصنع طلخا، وتخفيض بعض الشركات إنتاجها منذ فترة بسبب خسارتهم.

وطالب النائب بالاستفادة من مجمع الأسمدة الفوسفاتية الذي افتتحه الرئيس السيسي في العين السخنة منذ عدة شهور، وكذلك مجمع الأسمدة الآزوتية التابع لشركة النصر التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتوفير كميات كافية من الأسمدة تكفي الاستهلاك المحلي، وإلزام شركات الأسمدة بتحقيق التوازن بين الالتزامات التصديرية من الأسمدة واحتياجات السوق المحلي في أوقات ذروة الاستهلاك المحلي.

وأكد ضرورة تطبيق الكارت الذكى الذى سيساعد فى إجراءات تحرير الأسمدة، والتوصل إلى آلية مناسبة لصرف الأسمدة فى مختلف المحافظات، بحيث إن الفلاح يحصل على دعم نقدى من الدولة وشراء الأسمدة من السوق مع ضرورة وجود رقابة من قبل أجهزة الدولة على الأسواق لمنع التجار من احتكارها أو التلاعب بسعرها.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر».