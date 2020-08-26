أخبار مصر | بدون أبناء.. وزيرة التضامن توجه بتقديم كل الدعم للسيدة سعدية خليل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بدون أبناء.. وزيرة التضامن توجه بتقديم كل الدعم للسيدة سعدية خليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من فريق أطفال بلا مأوي عن تعامل الفريق مع حالة السيدة سعدية خليل 88 عاما والتي تداول قصتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

توجه فريق أطفال بلامأوي للحالة واجروا دراسة حالة وقد تبين انها تقيم بغرفة غير صالحة للمعيشة فوق سطح منزل قديم بمفردها ولا يوجد من يرعاها، حيث توفي زوجها وليست لديها أبناء، ويقوم بعض السكان بتقديم الخدمة لها بين الحين والآخر.

وعلي الفور وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلامأوي بنقل الحالة لإحدي مؤسسات رعاية الكبار بلا مأوي التابعة للوزارة، وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الأطفال بلا مأوى أو كبار السن المشردين بلا مأوى المتواجدين بالشوارع.

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وطالبت الوزارة بضرورة اتصال المواطنين على الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلامأوى من 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة هى الأعلى كثافة للأطفال (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرىة، المنوفية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا).

كما طور البرنامج 6 مؤسسات لرعاية الاطفال بلامأوي وهي مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية ومؤسسة فتيات العجوزة ومجمع الدفاع الاجتماعي ومؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية ودار التربية للبنين بالمنيا ودور التربية بالجيزة.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt