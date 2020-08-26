أخبار مصر | برلماني: المبيدات الكيماوية سموما نتناولها يوميا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: المبيدات الكيماوية سموما نتناولها يوميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المبيدات الكيميائية الزراعية سموما نتناولها يوميا وتلوث الماء والتربة والهواء، مشيرا إلى أن مصر تستهلك أكثر من 10 آلاف طن من المبيدات الزراعية سنويا بمعدل 100 جرام لكل مواطن، بالإضافة إلى مشكلة وأزمة تلوث المنتجات الغذائية الزراعية، بالمبيدات الزراعية في الحقول، ثم بالمبيدات الحشرية خلال البيع، وأثناء عرض الخضروات والفاكهة أمام المحلات.

وأكد متولي في بيان له اليوم، أن التلوث الغذائي قد يكون بسبب زيادة استخدام المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الحشائش عن الحد المسموح به، أو التلوث من خلال عوادم السيارات ووسائل النقل من خلال الغازات المنبعثة منها والتي تساعد الرياح في نقلها من مكان لآخر حتى تصل إلى المحاصيل الزراعية، وغيرها من العوامل التي تؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية وتصيبها بالتلوث.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك حوالي 420 ألف شخص يموتون سنويا بسبب تلوث الطعام، وأكد النائب أنه ورغم صعوبة الاستغناء عن استخدام المبيدات في الوقت الراهن لانتشار الآفات الزراعية بأعداد كبيرة مما يصعب القضاء عليها بالطرق الميكانيكية والتقليدية، يجب على الدولة الحد من الأخطار الناجمة عن استخدام هذه السموم وتشديد الرقابة على محلات بيع المبيدات ورصد متبقيات المبيدات على الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية وزيادة التوعية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر».