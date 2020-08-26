أخبار مصر | ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بعدد من الصيدليات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بعدد من الصيدليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الدواء المصرية أن حملات التفتيش المفاجئ التي قامت بها خلال شهر أغسطس الجاري، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة، منتهية الصلاحية، والمهربة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية بعضها مرخص والآخر غير مرخص، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن شهر أغسطس شهد تكثيفا للحملات التفتيشية على الصيدليات وأماكن تخزين الأدوية لضبط سوق الدواء والرقابة على صرف الأدوية المخدرة وضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة.

وأكد المتحدث الرسمي أنه تم ضبط مخزن غير مرخص به 4 آلاف عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة، وذلك بالتعاون مع الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، كما تم ضبط سبع مخازن أدوية غير مرخصه، وتم ضبط وتحريز 580 عبوة أدوية ومكملات غذائية وأدوية هرمونات مهربة، وأدوية منشورات، و٧٠ علبة أدوية جدول ٣ مخدرات، كما تم ضبط مخزن أدوية به 200 عبوة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، ومستحضرات تجميل مهربة.

وتابع أنه تم ضبط عدد 1385علبة أدوية بعدد من الصيدليات، وضبط كمية كبيرة من أدوية جدول ٣ مخدرات، بالإضافة الى ضبط صيدلية بها كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع في حملة مشتركة مع مباحث التموين".

وأشار إلى أن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية سيواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، وأن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة والضبط، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة لتداول الأدوية في مصر، وحماية صناعة الدواء المصرية، وحفاظا على حقوق الشركات والكيانات المنتجة للدواء في السوق المصري.

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وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.