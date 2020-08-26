أخبار مصر | توافد الأطباء البيطريين على انتخابات التجديد النصفي في الساعات الأولى من فتح اللجان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر توافد الأطباء البيطريين على انتخابات التجديد النصفي في الساعات الأولى من فتح اللجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسماء قورة - آيات عامر تصوير : مصطفى الديب - عبير أحمد

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين من الأطباء البيطريين خلال انتخابات التجديد النصفي، صباح اليوم الاربعاء، وسط تشديدات أمنية مكثفة أمام اللجان الانتخابية.

وبدأت عملية التصويت في العاشرة صباحًا، وتستمر حتى السادسة مساءً، حسبما أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، وسط اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وانطلقت اليوم عمليات التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، على مستوى الجمهورية.

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وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين و رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، إن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساء.

أشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

اوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.