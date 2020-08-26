أخبار مصر | وكيل البيطريين: استقرار عملية الانتخابات على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل البيطريين: استقرار عملية الانتخابات على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور البدري ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن انتخابات التجديد النصفي تسير بالشكل المطلوب في جميع المحافظات وتم فتح باب التصويت أمام جميع الناخبين في تمام الساعة العاشرة عدا لجنة وحيدة في محافظة الوادي الجديد تأخرت ٥ دقائق عن البدء.

وأضاف "البدري" أنه كان هناك نقص في نموذج "١ و٥" في محافظة المنيا، وتم تدارك الأمر سريعا، وحاليا الأمور في جميع المحافظات تسير على ما يرام.

وجدير بالذكر أن عملية التصويت بدأت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

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أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساء.

أشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

أوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.