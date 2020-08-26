شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 65 طن مخلفات قمامة من حي العامرية ثان خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت إدارة الرصد البيئي بحي العامرية ثان بالإسكندرية، بالتعاون مع شركة نهضة مصر، المسؤولة عن نظافة المحافظة، الأربعاء، بحمله صباحية ومسائية خلال 24 ساعة برفع القمامة من منطقة السفن.
وأسفرت الحملة عن رفع 65 طن قمامة من مناطق نجع حفيظ ونجع رسلان، ومنطقة الكينج.
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