شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «المالية» يشيد بأداء المركز التكنولوجي بديرمواس في إنهاء طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طه داود، نائب رئيس مركز ديرمواس بالمنيا، إن وفدا من وزارة المالية أشاد بأداء المركز التكنولوجي ودوره في إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحقيق أعلي مستهدف مع الالتزام بالشفافية والنزاهة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم مع رؤساء القري وأعضاء التفتيش الإداري لمناقشة آليات الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات دفع الجدية منعا لتعرض منازلهم للإزالة.

وتابع نائب رئيس المركز ملفات الإزالات والاشغالات والنظافة والبيئة عدد من الملفات الأخري ووجه بتحسين مستوي الخدمات.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أصدر قرارا في وقت سابق بتشكيل فريق للمتابعة الميدانية بدائرة المركز، يضم أعضاء التفتيش المالي والإداري للمتابعة الميدانية ورفع تقارير دورية، منوها بأن هناك آليات تم وضعها للتقييم لكافة القيادات وجار تفعيلها، وشدد على أن المعيار هو الإنجاز ورفع مستوي الخدمات وتحصيل مستحقات الدولة والوصول بمخالفات البناء إلى أدني مستوي.