شكرا لقرائتكم خبر عن مهارات إدارة الأزمات في برامج تدريبية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، خلال شهر سبتمبر المقبل، عدة برامج تدريبية تناقش «بناء السيناريوهات وإدارة الأزمات: دور العلاقات العامة في إدارة ومواجهة الأزمات»، «الاستثمارات البديلة في ظل أزمة 19 COVID»، «الشراء الإلكتروني الآمن أثناء الأزمات»، «الذكاء الاصطناعي وقت الأزمات»، «بناء وإدارة المكـتبات الرقمية»، «إدارة مخاطر المشروعات وإدارة الأزمات»، و«الذكاء الاصطناعي وقت الأزمات (عن بُعد)».
وتهدف تلك البرامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة للاستفادة من تقنية بناء السيناريوهات للتعامل الكفء مع الأزمات، والمعارف والاتجاهات الأساسية ذات الصلة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.
أيضًا، يتعلم المشاركون في تلك البرامج المهارات التي تمكنهم من توظيف إدارة العلاقات العامة للتعامل مع الأزمات وإدارتها بكفاءة وفاعلية، والمهارات اللازمة لتطبيق استراتيجيات التعامل مع المخاطر في المشروعات والتمييز بينها وبين استراتيجيات إدارة الأزمات.
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