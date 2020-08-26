شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب تربية رياضية بجامعة القناة يحصدون ميداليات ببطولتى الجمهورية للدراجات والسباحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس التهنئه لطلاب كلية التربية الرياضية الحاصلين على مراكز متقدمة وميداليات ذهبية في بطولتي الجمهورية للدراجات الهوائية والسباحة بالزعانف.

وأشادت رئيس جامعة القناة بالتميز الملحوظ لطلاب كلية التربية الرياضية، كما حرصت على تهنئة الطلاب المتميزين رياضيا بعوده المسابقات والبطولات وسط إجراءات احترازية مشدده، متمنيه لهم مزيد من التميز والنجاح.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب حصول الطالب محمد فرج فراج، وسيد عصام إمام على المركز الثاني بكليه التربية الرياضية، والطالب محمد عبدالرازق على المركز الأول بكليه التربية الرياضية والمركز الأول والميداليه الذهبية في السرعة الفرقيه دراجات في بطوله الجمهوريه للدراجات الهوائية.

وأشار الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية أن البطولة اقيمت بمحافظة بورسعيد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس، وحرص عميد الكلية على تقديم التهنئة لأبنائه الطلاب متمنيا لهم مزيد من التوفيق.

كما أعلن الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية عن فوز الطالبة سهير أشرف محمود فرغلي الطالبه بالمستوى الأول على المركز الثالث والميداليه البرونزيه في سباق 4 كم مسافات طويله ببطوله الجمهوريه للسباحه بالزعانف، والتي أقيمت بالإسكندريه ١٦و ١٧ أغسطس،.

وأضاف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة حصول الطالبة أيضا على المركز الثالث والميداليه البرونزيه في سباق ٢٠٠م مسافات قصيره ببطوله الجمهوريه للسباحه بالزعانف مسافات قصيره والتي أقيمت بالقاهره في الفتره من ٢١ إلى ٢٤ أغسطس.

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طلاب جامعة قناة السويس يحملون الميداليات

طالبة بجامعة القناة خلال تكريمها بعد حصولها على ميدالية بالبطولة