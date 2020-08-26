شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 5 مشروعات بالشيخ زويد من الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الشيخ زويد عن تنفيذ 5 مشروعات تنموية من الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي الجاري، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال طارق عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إن المشروعات التي سيتم تنفيذها عبارة عن استكمال تجميل الميادين بالشيخ زويد وإنشاء بيارات لصرف مياه الأمطار بشوارع المدينة واستكمال منظومة الحريق بالمجلس وإنشاء مبني المخازن بالمجلس وإنشاء مبان ومظلات وورش للحملة الميكانيكية بالمجلس.

وأضاف عابد أنه تم طرح تلك العمليات في مناقصة محلية نظير تأمين ابتدائي يستكمل إلى 5% عند الرسو، على أن تعقد الجلسة وفقًا للمواعيد المحددة في قاعة المجلس نظير سداد مبلغ 300 جنيه ثمن كراسة الشروط مضافًا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية، على أن تقدم العطاءات في مظروفين، أحدهما مالي، والآخر فني، طبقًا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد أنه تم تخصيص مبلغ 24.3 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لتنفيذ مشروعات بالشيخ زويد من بينها 16 مليون لقطاع الكهرباء و5.3 مليون لتحسين البيئة و3 ملايين لتدعيم الوحدات المحلية.